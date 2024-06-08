Террорист Исламского Государства (ИГ) подал заявку на работу охранником на стадионе.

Германия потрясена тревожными данными в преддверии чемпионата Европы по футболу. Bild сообщает, что террорист ИГ подал заявку на работу охранником во время летнего чемпионата. Согласно источнику, он уже арестован.

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Вместе с террористом арестована оказалась также его мать. Сообщается, что полиция Германии классифицирует мужчину как исламиста.

Благодаря своевременным действиям полиция и служба госбезопасности, скорее всего, предотвратили теракт.

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