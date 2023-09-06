В трейлере передана токсичная атмосфера, которая царила в стане "манншафт" во время тренировок в Катаре. Об этом информирует Sport.

"Это переломный момент": Флик считает, что сборная Германии начала новый этап

В одном из эпизодов показана перепалка между Йозуа Киммихом и Антонио Рюдигером. "Ты никогда не говоришь это мне в лицо, ты всегда говоришь это за глаза. Думаешь, я не играю на команду? Ты всегда отвечаешь мне "делай, что хочешь", а потом говоришь обратное", – заявляет полузащитник Баварии защитнику Реала.

В другом эпизоде трейлера показано, как Рюдигер недовольно толкает другого игрока Баварии Леона Горецку.

9 сентября Германия сыграет свой следующий товарищеский матч в рамках подготовки к домашнему Евро-2024, соперником команды станет Япония. Наставник "манншафт" Ханси Флик заявил, что его команда прошла переломный момент и начала новый этап.