В Германии создана рабочая группа для консультации и поддержки Флика
Немецкий футбольный союз создал консультативную группу для главного тренера "манншафт", в которую вошли пять специалистов.
Немецкий футбольный союз (DFB) создал рабочую группу, задача которой будет заключаться в консультации и поддержке главного тренера сборной Германии Ханси Флика во время подготовки национальной команды к участию на Евро-2024. Об этом информирует немецкий Sky Sport.
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В консультативную группу вошли Оливер Кан, Карл-Хайнце Румменигге, Матиас Заммер, Руди Феллер и Оливер Минтцлафф.
Согласно Kicker, задачей этой группы также станет решение преемнике Оливера Бирхоффа.
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