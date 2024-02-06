Саудовские болельщики подверглись критике за освистывание минуты молчания в память о Франце Беккенбауэре и Луиджи Риве.

Немецкий футбольный союз (DFB) направил ноту протеста в Федерацию футбола Саудовской Аравии. Как информирует Bild, причиной стало освистывание местными болельщиками минуты молчания в память о Франце Беккенбауэре перед полуфинальным матчем Суперкубка Испании между Реалом и Атлетико в Эр-Рияде.

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Этот инцидент с минутой молчания стал не единственным в своём роде. Спустя несколько дней саудовские болельщики освистали минуту молчания в память о Луиджи Риве перед вторым таймом Суперкубка Италии между Интером и Наполи.

Напомним, что ближневосточный журналист Ваэль Джабер объяснил подобное поведение болельщиков общепринятыми нормами. "Они освистали бы даже минуту в память о своем короле, поскольку Мухаммед никогда не делал ничего подобного", – объяснял он в интервью Vice.

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