Сокрушительное поражение от Испании (0:6) в Лиге наций заставило DFB задуматься о новом тренере для национальной команды. По информации SPORT BILD, ожидать переставновки до завершения Евро-2021 не стоит.

Германия оперативно определилась с будущим Лёва после позорного поражения от Испании

Источник сообщает, что DFB уже имеет список кандидатов на замену. В союзе считают, что уговорить Юргена Клоппа покинуть Ливерпуль будет крайне сложно, поэтому определили фаворитом наставника Баварии Ханси Флика. Также среди претендентов Томас Тухель и Ральф Рангник.

Заметим, что Флик уже имеет опыт работы в национальной команде, где 8 лет работал ассистентом тренера, а еще три – спортивным директором.

Испания изнасиловала Германию, забив 6 голов: крупнейшее фиаско Бундестим в истории, крах Лёва и звёздный час Торреса