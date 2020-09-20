В Гане автомобиль с 12-ю профессиональными игроками упал в реку, сообщает GHANAsoccernet.

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Шестеро пассажиров погибли на месте трагедии, еще двое скончались в больнице. Четырем футболистам удалось выжить. По предварительным данным, водитель потерял контроль над автомобилем и транспорт сорвался с дороги. Спасателям пришлось доставать машину из реки.

Игроки выступали в молодежной лиге Ганы и ехали регистрироваться на турнир.

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