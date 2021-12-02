Защитник Ворсклы Наджееб Якубу рассказал, как в его родной Гане относятся к форварду Атлетико и сборной Уругвая Луису Суаресу, который грязным приемом не дал африканцам выйти в полуфинал ЧМ-2010.

"Почему африканские сборные не могут выиграть чемпионат мира? Потому что футбол был придуман в Европе. На самом деле побеждает всегда сильнейший. Это простая закономерность. Если африканские команды не могут выйти в финал, значит они слабее. Или не готовы. Объективно говоря, европейские сборные сильнее.

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ЧМ-2010? Суарес – фу-фу-фу. В Гане чучела Суареса жгли. Это теперь самый ненавистный форвард. Лучше ему в Гану не приезжать. Хотя там больше проклинали Асамоа Гьяна, который не реализовал одиннадцатиметровый после руки Суареса", – рассказал Якубу в интервью Fanday.

Напомним, в матче 1/4 финала ЧМ-2010 Луис Суарес спас Уругвай от вылета из турнира, на последних секундах дополнительного времени отразив мяч рукой из линии ворот. Асамоа Гьян пробил с пенальти в перекладину, а в серии 11-метровых сильнее оказались южноамериканцы.

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