" Из похожего можно отметить работу с молодежью. С точки зрения футбола: и тот, и другой проповедуют атакующий футбол. С точки зрения мотивации: как Луческу, так и Де Дзерби – очень хорошие мотиваторы.

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А то, что их отличает, если рассматривать последний сезон: Де Дзерби пытается играть с любым соперником первым номером, то есть он хочет свою философию поставить на первое место и ее проповедовать, а Луческу в последний год уже подстраивается под соперника, в зависимости от силы, меняя к нему подход. Считаю, в этом главная разница между ними. Сегодня в футбольном прайде появилось два альфа-самца, но, как вы понимаете, остаться должен один. Я уверен, что останется Роберто.

Оба бывают эмоциональными. Честно говоря, даже мне говорят, что я начал по-другому болеть с приходом Де Дзерби – намного эмоциональнее. Он заряжает своим драйвом, своей эмоцией, своей мотивацией. Как говорил президент клуба, многие скоро будут ходить на Де Дзерби ", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков" .

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