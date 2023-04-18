Главный тренер Баварии Томас Тухель заявил, что верит в камбэк своей команды в ответном матче с Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы всё ещё в игре. Начиная со стадии четвертьфинала, жеребьёвка играет большую роль. После неё главными факторами становятся время матча, наличие везения и травмы. Противостоять Манчестер Сити, который уже несколько недель находится в отличной форме – настоящий вызов.

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Мы верим в себя и верим, что выиграем оба тайма. Если мы выиграем сначала первый тайм, а затем второй, то случиться может всё что угодно. Особенно если нас посетит удача, которой не хватало в первом матче в Манчестере.

В строй вернулся Шупо-Мотинг, тренировки с ним прошли хорошо. Он в форме. Также в составе будет Мане, который решил свои вопросы с Сане. Выйдет ли он в старте? Посмотрим.

Ничья с Хоффенхаймом? Нам нужно изменить подход. Команда хочет это сделать, но чувствует себя слегка напряжённой, игрокам не хватает взаимопонимания. Несогласованность игроков – главная проблема этого сезона, которая проявляется на поле. Мы хотим это изменить. В футболе всегда есть возможность изменить ситуацию за короткий промежуток времени", – цитирует Тухеля Manchester Evening News.

Ответный матч Баварии с Ман Сити состоится в среду, 19 апреля. В первой встрече команда Пепа Гвардиолы оказалась сильнее (3:0).

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