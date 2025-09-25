"Мы хотим, чтобы наш путь в Лиге Европы был как можно длиннее. Перед нами прекрасная картина: Порту находится на одном конце Европы, а Стамбул – на другом. Если принять это во внимание, мы поймем, сколько шагов нам нужно сделать, чтобы оказаться в Стамбуле [на финале Лиги Европы].

Газон в плохом состоянии. Это не оправдание, это факт. Поле абсолютно не соответствует требованиям к еврокубковому вечеру. Не только с точки зрения футбола, но и безопасности игроков. В футболе так много правил – например, гетры разных цветов – но мы не можем допустить, чтобы поле находилось в таком состоянии, особенно для спортсменов, которые проводят более 50 матчей за сезон. Это неоправданный риск", – цитирует Фариоли MaisFutebol.

Матч Зальцбург – Порту состоится сегодня, 25 сентября. Начало – в 22:00 по Киеву.

