"Если возьмем всех людей футбола – работников клубов, тренеров, игроков, судей – то среди них будет 30-40% гомосексуалистов и бисексуалов. Вы удивитесь, кто в индустрии имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Первые за 29 лет открытые геи в шотландском футболе – арбитр высшей лиги совершил каминг-аут и вдохновил коллегу

У нас в Бразилии гомосексуализм считается болезнью. Как алкоголизм. То есть его можно вылечить. Я верил в это годами. Страдал от депрессии, молился Богу, чтобы он исцелил меня. Такое мнение существует до сих пор. Нельзя все резко изменить, но я хочу быть каплей в океане перемен", – цитирует слова Беневенуто The Sun.

Игор Беневенуто этим летом совершил каминг-аут. Первым среди арбитров ФИФА. На чемпионат мира 2022 года он назначения не получил.