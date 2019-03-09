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У Фонсеки и его жены-украинки родился сын

20:16 280 Читати українською
У Фонсеки и его жены-украинки родился сын
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека стал отцом.

Сегодня, 9 марта, у 46-летнего португальского специалиста и его жены родился сын. Малыша назвали Мартином, сообщает пресс-служба "горняков".

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В прошлом году женой португальца стала Екатерина Остроушко, которая работает руководителем пресс-службы президента Шахтера Рината Ахметова.

На момент подписания контракта с Шахтером в 2016 году Паулу Фонсека был женат в течение 20 лет, но потом развелся.

"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу Фонсеки

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Шахтер Шахтер Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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