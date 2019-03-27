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"В ФФУ все проверили перед вызовом в сборную", – Мораес отреагировал на ситуацию со своей натурализации

18:35 91 Читати українською
"В ФФУ все проверили перед вызовом в сборную", – Мораес отреагировал на ситуацию со своей натурализации
Жуниор Мораес / соцсети

Форвард сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал скандал со своей натурализации в национальную команду.

"Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины", – сказал Мораес Сегодня.

"Меня беспокоит, что ФФУ до сих пор не отреагировала", – Левченко прокомментировал скандал с натурализацией Мораеса

Напомним, Федерация футбола Люксембурга уже подала жалобу в УЕФА из-за возможного нарушения правил натурализации со стороны ФФУ. Также этим вопросом взволнована и португальская ассоциация.

Сборная Украины в случае проигрыша дела может получить два технических поражения, что существенно уменьшит шансы на выход в финальную часть Евро-2020.

Теги
Жуниор Мораес Жуниор Мораес Украина Украина ФФУ Сборная Украины Натурализация легионеров для сборной Украины
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