"В ФФУ все проверили перед вызовом в сборную", – Мораес отреагировал на ситуацию со своей натурализации

Форвард сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал скандал со своей натурализации в национальную команду.

"Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины", – сказал Мораес Сегодня.

"Меня беспокоит, что ФФУ до сих пор не отреагировала", – Левченко прокомментировал скандал с натурализацией Мораеса

Напомним, Федерация футбола Люксембурга уже подала жалобу в УЕФА из-за возможного нарушения правил натурализации со стороны ФФУ. Также этим вопросом взволнована и португальская ассоциация.

Сборная Украины в случае проигрыша дела может получить два технических поражения, что существенно уменьшит шансы на выход в финальную часть Евро-2020.