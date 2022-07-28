"В матче против киевского Динамо, сыгранном на нашем поле во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, после гола соперника, были слышны кричалки с части трибун. Мы делаем это заявление против дискурса, который никоим образом не отражает позицию нашего клуба.

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Мы всегда заботимся о повышении осведомленности о социальных и гуманитарных проблемах как в нашей стране, так и в мире. Мы рассматриваем это как ответственность. Наш клуб первым отреагировал на события 24 февраля 2022 года, послужившие началом военного процесса. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть наше сообщение, которое мы передали всеми нашими официальными каналами: "Война – это не храбрость, это трусость! Нет войне".

Кроме того, одним из самых ярких примеров этого является товарищеский матч, который мы сыграли с Шахтером на своем поле в апреле, чтобы привлечь внимание к миру в Украине и внести свой материальный и моральный вклад. Мы принимали донецкую команду в нашей стране в течение нескольких дней.

Наша позиция по этому вопросу и наше отношение с первого дня процесса известны общественности. На 58-й минуте вчерашнего матча демонстративные движения некоторых игроков команды соперника, особенно запасных вратарей (речь о активно реагировавшем на события на поле Денисе Бойко, – прим.), которые ранее играли в нашей стране, вызвали волнение некоторых трибун и реакцию, которая длилась всего 20 секунд в 120-минутном матче.

Какая бы ни была причина, Фенербахче не принимает реакции, возникшей с некоторых наших трибун. Было бы нечестным подходом приписывать этот дискурс, не отражающий позицию и ценности нашего клуба, всем нашим болельщикам и возлагать ответственность на наш клуб. В этой связи мы еще раз напоминаем общественности о нашей позиции, согласно которой спорт и политика всегда должны быть отделены друг от друга", – говорится в заявлении на официальном сайте Фенербахче.

Напомним, после гола Буяльского фанаты турецкого клуба начали напевать кричалки в честь Владимира Путина, войска которого продолжают убивать украинцев. Мирча Луческу в знак протеста проигнорировал послематчевую пресс-конференцию, а Динамо пожаловалось делегатам УЕФА.

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