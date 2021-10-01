"Надеюсь, будет интересный матч. Просто Шахтер и Динамо в различных состояниях к нему подходят. Шахтер сыграл с Интером достаточно успешно, а Динамо после 0:5 – не в лучшем настроении. "Горняки" имеют преимущество, Де Дзерби немного перестроился. Динамо хочет реванш за Суперкубок. Но Шахтер сейчас немножко больше фаворит.

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Я думаю, что арбитр даст 11-метровый, если будут основания. Мое мнение: если судья в Классическом поставит такой пенальти, как в ворота Александрии в матче с Динамо, то это неправильно. Мое субъективное мнение: в Европе такой пенальти никогда б не поставили. С Рухом мне больше кажется, что были основания", – цитирует Нагорняка Сегодня.

К слову, противостояние Динамо и Шахтера состоится уже в воскресенье, 3 октября. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 19:30. Недавно команды встречались в матче за Суперкубок Украины, где уверенную победу (3:0) одержали "горняки".

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