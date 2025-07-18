В обновленной версии футбольного симулятора EA Sports FC 26 будет отсутствовать официальная русскоязычная озвучка, говорится на платформе Steam. Таким образом, впервые с 2007 года в футбольном симуляторе серии FIFA или EA Sports FC не будет официальной русскоязычной озвучки.

Звезды Реала и Баварии станут лицами обложки EA FC 26

Релиз EA Sports FC 26 запланирован на 26 сентября. Ultimate-версия игры будет доступна на неделю раньше – 19 сентября.

Ранее EA Sports представила обложку стандартного издания и официальный трейлер игры EA Sports FC 26. На нее попали Джамал Мусиала и Джуд Беллингем.

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