Культовый футбольный симулятор впервые с 2007 года отказался от российских комментаторов
В обновленной версии футбольного симулятора EA Sports FC 26 будет отсутствовать официальная русскоязычная озвучка, говорится на платформе Steam. Таким образом, впервые с 2007 года в футбольном симуляторе серии FIFA или EA Sports FC не будет официальной русскоязычной озвучки.
Звезды Реала и Баварии станут лицами обложки EA FC 26
Релиз EA Sports FC 26 запланирован на 26 сентября. Ultimate-версия игры будет доступна на неделю раньше – 19 сентября.
Ранее EA Sports представила обложку стандартного издания и официальный трейлер игры EA Sports FC 26. На нее попали Джамал Мусиала и Джуд Беллингем.
"В Динамо сказали, что я "как все": Хомченовский о вызове в сборную Украины, сиесте в Сегунде и медали с Кривбассом
Лучшие казино
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила (принципы) ответственной игры.
Бонус не безвозмездный и предусматривает внесение ставки
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter