"В дубле получают зарплату больше, чем ты в первой команде": Чернат призывал Михалика требовать у Динамо больше денег

Бывший защитник Динамо Тарас Михалик рассказал о своей зарплате в киевском клубе.

"У тебя была смешная зарплата в Динамо – 5 тысяч, не уточняя валюту? По меркам Динамо, да – смешная. Но ничего, нормально было, я не привык считать чужие деньги. Я спокойно ездил на метро до стадиона Динамо, там садился на автобус и ехал на клубную базу. Нас на автобусе ездили трое: массажист, врач и я.

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А одноклубники приезжали на Maserati, на джипах? Ничего страшного. Я понимал, что главное – работать, а все остальное когда-то придет. Спокойно относился к этому и никогда не переживал.

Ко мне как-то подошел Чернат и сказал: "Слушай, иди к Игорю Суркису и что-то ему говори, потому что у нас есть люди в дубле, которые получают гораздо большую зарплату, чем ты в первой команде". Я тогда уже выступал в сборной Украины. Но ничего, нормально", – сказал Михалик в программе "Бомбардир".

Напомним, что Тарас Михалик защищал цвета Динамо с 2006 по 2013 год.

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