В четверг в ДТП в Камеруне в возрасте 38 лет разбился насмерть бывший полузащитник местной национальной сборной Ландри Н'Гемо. Об этом информирует официальный сайт Селтика, цвета которого он в своё время защищал. Автомобиль, за рулём которого был футболист, пострадал от грузовика.

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Н'Гемо принял участие в двух чемпионатах мира – 2010 и 2014 годов. Его карьера стартовала в 2005 году в Нанси, и с тех пор Ландри успел поиграть за Селтик, Бордо, Сент-Этьенн, Акхисар Беледиеспор, Кайсериспор и норвежский Конгсвингер. В составе сборной Камеруна Н'Гемо провёл 42 матча, в которых забил 3 мяча.

После завершения игровой карьеры Ландри трудоустроился в Нанси главным тренером молодёжной команды.

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