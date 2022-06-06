На 40-й минуте Андрей Ярмоленко упал после контакта с Джо Алленом. Повтор четко показывает касание к ноге капитана Украины, однако ни Лаос, ни бригада VAR не захотели сигнализировать о пенальти.

Уэльс – Украина: видео скандального падения Ярмоленко на пенальти, которое проигнорировал Лаос

"Джо Аллену очень повезло. В другой день это был бы пенальти", – подарком арбитров был шокирован даже бывший форвард сборной Уэльса Натан Блейк, которого цитирует ВВС.

Напомним, что Ярмоленко также отметился автоголом, который и стал роковым для сборной Украины.

Украина не смогла выйти на ЧМ-2022 – автогол Ярмоленко и провальный арбитраж Лаоса принесли Уэльсу минимальную победу