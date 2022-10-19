"Пока не знаю. Эта травма похожа на ту, что была на сборах у Макса Задераки. Хобленко неудачно упал на руку. Будем надеяться, что все будет хорошо. Вивых точно есть, дай Бог, чтобы не было перелома. Могу только пожелать ему скорейшего выздоровления.

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Выход Устименко? Я не привык обсуждать действия своих футболистов среди журналистов. Мы соберемся в командном круге и разберем, кто был более полезен, кто меньше. Он вышел и выполнял свою работу. Отмечу, что войти в игру тоже тяжело, тем более в концовке первого тайма. Думаю, ему это удалось. Он – молодой игрок, у него все еще впереди", – цитирует Вернидуба сайт Кривбасса .

Форвард Алексей Хобленко в этом сезоне провел 7 матчей в украинской Премьер-лиге, но его результативность не впечатляет (всего 1 гол), как и всей команды. Кривбасс идет предпоследним в таблице.