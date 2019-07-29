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В доме Элнени нашли труп – известны детали дела

21:24 79 Читати українською
В доме Элнени нашли труп – известны детали дела
Мохамед Элнени / Getty Images

В вилле хавбека Арсенала Мохамеда Элнени нашли труп. Полиция выяснила причину.

Отец хавбека Арсенала Мохамеда Элнени обнаружил труп в вилле, которая находится в 100 км от столицы Египта – Каира, сообщает BBC Sport.

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Местная полиция обнаружила, что мужчина погиб от удара током. Это был вор, который хотел забрать электрические кабели.

Элнени сейчас находится на предсезонных сборах с "канонирами". Полиция проинформировала игрока о деталях расследования.

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