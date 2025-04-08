Экс-игрок Челси и Ливерпуля Йосси Бенаюн стал жертвой циничного нападения в пригороде Тель-Авива.

Вечером 6 апреля в Тель-Авиве произошла попытка покушения на жизнь бывшего футболиста Челси, Арсенала и Ливерпуля Йосси Бенаюна, сообщает The Sun.

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Злоумышленник подъехал на байке и бросил ручную гранату под дверь дома израильского футболиста в пригороде Тель-Авива, после чего начался пожар. Сам экс-игрок не пострадал. Бенаюн считает, что неизвестный преступник ошибочно выбрал целью нападения его дом.

"Сначала я подумал, что это газовый баллон, и мы вызвали пожарных. Лишь когда полиция приехала в дом и обнаружила остатки гранаты, мы поняли, что на самом деле произошло", – заявил израильский футболист.

Добавим, что Бенаюн играл за Ливерпуль вместе с Андреем Ворониным с 2007 по 2010 годы и даже дважды забивал с передач украинца.

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