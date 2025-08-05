В украинском футболе будет выступать новая команда из большого города.

Как сообщает тг-канал Днепрянин, в Днепре создают новую команду, которая будет называться ФК Днепр 1918.

Звезда Шахтера может стать одноклубником Довбика – "горняки" отреагировали на предложение Ромы

Новый клуб не связан с СК Днепр -1 и это не тот Днепр 1918, который создавался фанатами в 2018-2019 годах, поскольку имеет разных юридических лиц и владельцев.

Отмечается, что юридическое лицо под названием ООО Футбольный клуб Днепр 1918 зарегистрировано 23.05.2025 года (код ЕГРПОУ 45759146), имеет уставный капитал 10 000, 00 грн. Учредителем юридического лица является Паладич Виталий Андреевич. Впрочем, не господин Паладич является владельцем клуба.



Кроме того, источник озвучил бюджет команды, который сейчас составляет 3,5 миллиона долларов.

Шахтер дожал Эпицентр в первом матче Турана в Украине – Арда угадал с заменами, дебютант УПЛ играл лучше Бешикташа