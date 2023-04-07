"С сегодняшнего дня бульвар имени Кучеревского полностью открыт для пешеходов. В мирное время, наверное, все было бы более торжественно. Но главное, что дело сделано. Потому что несмотря на войну и многочисленные ограничения жизнь в Днепре продолжается.

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После того, как полномасштабное российское вторжение прервало строительство, мы нашли силы и средства завершить этот проект. Все помнят, как бульвар выглядел раньше. Теперь это место, названное в честь нашего выдающегося футбольного тренера, соответствует его светлой памяти. Думаю, Евгений Мефодьевич мог бы гордиться", – написал мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Кучеревский дважды тренировал Днепр (с 1986 по 1992 гг. и с 2002 по 2005 гг.). Во время второго захода клуб под его руководством завоевал бронзу чемпионата Украины, стал финалистом Кубка страны в сезоне 2003/2004 и дважды подряд выходил в весеннюю часть Кубка УЕФА. Евгений Мефодьевич погиб 26 августа 2006 года в ДТП.

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