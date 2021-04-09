"В Днепре говорю по-русски – здесь большинство так общается": Довбик поражен языковыми навыками Йовичевича
Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик рассказал о своих привычках в использовании языков.
"Йовичевич и на тренировках, и на теоретических занятиях говорит только на украинском. В первые дни его работы в Днепре-1 нас очень удивило, как он так идеально говорит на нашем языке. И не только идеально, но еще и быстро. Что и говорить, в этом плане он молодец.
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Дома, в Черкассах, я разговариваю на украинском, а вот в Днепре – на русском. Здесь так общается большинство. Но с этим у меня тоже проблем нет", – заверил Довбик в интервью UA-football.
Напомним, недавно молодой нападающий дебютировал за сборную Украины, получив 10 минут в матче против Казахстана (1:1).
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