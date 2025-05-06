Директор Полесья по маркетингу, медиа и спонсорству Александр Денисов рассказал об инициативе президента клуба Геннадия Буткевича возродить академию Днепр-75.

"В Днепре будет возрождена легендарная академия Днепр-75. Инициатор возрождения – Геннадий Буткевич, который также является воспитанником школы Днепр-75. Подробности в скором времени", – написал Денисов на своей странице в Instagram.

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Недавно футбольная школа Днепр-75 отметила свой 50-летний юбилей. Однако в марте 2010 года школа прекратила свое существование из-за нехватки финансирования.

Воспитанниками Днепра-75 являются многие украинские футболисты, среди них: Анатолий Демьяненко, Виктор Кузнецов, Олег Протасов, Александр Рыкун и другие.

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