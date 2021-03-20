"У киевского Динамо ужасная структура. Я подписал там отличный контракт, но никогда не чувствовал себя хорошо в спортивном плане.

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Я играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но отношения с тренером (Сергеем Ребровым, – Футбол 24) не складывались. Я пробыл в Украине два года, потому что думал, что это лучший вариант для моего будущего, но я знал, что не собираюсь выкладываться. Трансфер в Кадис не состоялся из-за травм. Другие варианты поехать тоже были, но экономически они оказывались крайне далеки от тех условий, что я имел в Динамо", – цитирует Пантича издание Marca.

Напомним, Александар принадлежал Динамо с 2017 по 2019 год. В сентябре стороны решить прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Серб сыграл за "бело-синих" 20 матчей. Сейчас 28-летний футболист выступает на правах аренды из Докса Катокопиас за кипрский АЕЛ.

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