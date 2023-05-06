"Это эпизод, который я хочу забыть. Они обращались со мной хуже, чем с заключенным. Я приехал и первые полгода все было хорошо, начинается новый сезон, а меня не включают в заявку. Я ничего не понял.

Буяльский заинтересовал 16-кратного чемпиона Турции

Они так и не сказали мне, почему. Я хотел попросить у тренера объяснений, но он мне их не предоставил. Я никогда не играл за первую команду, он никогда не ставил меня. Я не хочу думать, что это было из соображений бизнеса, но тогда по крайней мере все было бы ясно, и я ушел бы.

Мы начали играть и стали выигрывать, мы ездили автобусом по семь часов, не было таких привилегий, как в первой команде. Я не играл в основе Динамо, но я прекрасно провел время в дубле. Но хуже всего было, когда мне сказали, что я должен прибыть на тренировку в 16:00, а когда я приехал, то никого не было. Оказывается, футболисты тренировались в 11:00. Они издевались, и они хотели сделать все, чтобы выбросить меня как собаку. На следующий день было то же самое, я приехал, переоделся и записал себя на видео", – цитирует Самбрано Trome.

Напомним, Самбрано принадлежал Динамо с 2018-го по 2020 год, но так и не сыграл за киевскую команду в официальных матчах. "Бело-синие" продали его за 1,5 миллиона евро в Бока Хуниорс, откуда Карлоса отчислили из-за ненадлежащей дисциплины. Сейчас футболист защищает цвета Альянса Лимы. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

Динамо одержало волевую победу над Ворсклой – Бенито впервые забил за киевлян и организовал атаку с 10-м голом Ваната