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В Динамо с нас глаз не спускали, – Алиев признался, где было проще нарушать режим

21:05 58 Читати українською
В Динамо с нас глаз не спускали, – Алиев признался, где было проще нарушать режим
Александр Алиев / Фото из открытых источников

Скандальный экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал, как правильно расслабляться после матчей.

"Мы же не роботы, все гуляли. Большинство футболистов, хоккеистов гуляют, расслабляются. Но в Москве на этом не делали такой большой акцент, как в Динамо. Там с нас глаз не спускали почти всегда.

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Нужно правильно гулять, расслабиться всегда можно. Есть дни, когда ты устал и хочется просто напиться, нажраться и заснуть. Это можно сделать, когда у тебя день или два выходных, чтобы ты потом отошел, поехал на базу и там в сауне все выгнал из себя. По поводу других иностранцев я не могу говорить. У каждого своя голова на плечах. Зачем мне это рассказывать? Где-то и я мог начудиты с кем-то из футболистов", – сказал Алиев в интервью изданию Sport24.

Напомним, Александр выступал в составе киевского Динамо с 2005 по 2010 годы. В России он успел поиграть за Локомотив (2010) и Анжи (2014-2015).

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