"Цыганков запомнился тем, что был с детства в хорошем смысле жадным до мяча. Не оставлял его никому, когда не сомневался, что обведет трех соперников и забьет! Однако при всей технической одаренности Витя никогда не упускал возможности работать дополнительно.

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Ему очень помог папа, известный в прошлом голкипер. Я помню, что они с ним сразу решили: следует совершенствовать все виды передач, обработку мяча, особенно со смещением в сторону. Цыганкову этот маневр очень хорошо удавался.

А вот про игру головой Витя недавно сказал в каком-то интервью, что в динамовской академии этому не учили. При случае могу показать конспекты направленных на это тренировочных упражнений, которые применяются у нас много лет. И не только в академии – даже в первой команде. Тот же Косовский, оказавшись в Динамо, практически не играл головой, но позже, в знаменитом киевском полуфинале Лиги чемпионов с Баварией, не проиграл ни одной борьбы в воздухе", – сказал Ищенко в интервью пресс-службе Динамо.

Напомним, что зимой прошлого года Виктор Цыганков перешел из киевского Динамо в испанскую Жирону. За столичный клуб он провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе 64 – в еврокубках. На счету Цыганкова 94 гола: 77 – в чемпионатах Украины, 4 – в национальном Кубке и 13 – на международной арене.