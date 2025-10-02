– В новой структуре менеджмента клуба вакантной остается позиция спортивного директора. Является ли это дальнейшее развитие карьеры Андрея Ярмоленко?

– Мы очень ценим Андрея. У него огромный опыт как игрока. Он был в разных клубах и чемпионатах, но сегодня он футболист. Поэтому говорить, когда он вступит в должность спортивного директора или займет другую должность, не очень целесообразно сейчас. Он вместе с командой сосредоточен на достижении спортивных результатов.

"Я не знаю, буду ли играть": Ярмоленко хочет забыть старый Кристал Пэлас и смыть позор прошлого евросезона Динамо

Насколько мне известно, президент с Андреем имел договоренность по поводу его будущего в клубе, но давайте закончится сезон – тогда вернемся к этому вопросу.

– Если уж говорим о Ярмоленко, то какие у него отношения с Шовковским?

– Мне кажется, что по этому поводу уже давно все было сказано. Главный тренер публично говорил, что никакого конфликта у них с Андреем нет. Наоборот, между ними сейчас очень важные отношения, как между тренером и ключевым игроком нашего клуба. Иначе быть не может. Поэтому, искренне говоря, даже не вижу смысла возвращаться к этому кейсу, – сказал Бриф в интервью Tribuna.

Ранее сообщалось,что между Шовковским и Ярмоленко произошел конфликт перед матчем против Пафоса в квалификации Лиги чемпионов. В текущем сезоне 35-летний вингер провел 10 матчей за Динамо, результативными действиями не отличался.

Шовковского надо уволить из Динамо или нет: уйти нельзя остаться