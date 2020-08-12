В Динамо прокомментировали слухи о трансфере Чолака – бомбардира хотят в топ-чемпионатах

В киевском клубе открестились от интереса к забивному хорватскому нападающему.

Как сообщалось ранее, киевское Динамо заинтересовалось лучшим форвардом чемпионата Хорватии Антонио Чолаком и даже сделало предложение его нынешнему клубу Риеке. Фигурировала даже приблизительная сумма трансфера – 4-5 млн евро.

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Однако, по сообщению издания Index.hr, близкие к украинскому клубу источники отрицают контакты киевлян с хорватским клубом, а информация об интересе к нападающему со стороны Динамо не соответствует действительности.

Пока неизвестно о каких-то конкретных предложениях по трансферу со стороны других команд, однако среди претендентов упоминаются клубы со всех уголков Европы.

Напомним, Чолак в сезоне 2019/20 стал лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии – 26-летний форвард забил 20 голов. Столько же раз отличились и Мийо Цакташ (Хайдук) и Мирко Марич (Осиек), однако Чолак провел на поле меньше минут, поэтому именно ему было присвоено звание лучшего бомбардира лиги.

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