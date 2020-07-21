"В Динамо полный бардак – самая слабая команда в истории": Маркевич считает, что приход Скрипника не решит проблем

Бывший наставник Днепра, Металлиста и сборной Украины считает, что отставка Алексея Михайличенко ничего не изменит для Динамо. По его мнению, проблема киевлян заключается в другом.

Напомним, матч Колос – Динамо стал последним для Михайличенко на посту главного тренера "бело-синих". Киевляне проиграли со счетом 0:2, но удержали второе место благодаря ничьей в поединке Зари и Десны. Игорь Суркис принял решение о смене тренера.

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"Какая разница, какой тренер? Там нет команды, слабое руководство и президент. При чем тут тренеры? Главное – нет команды. Будут менять тренеров – дальше что? Какая разница, кто будет тренировать? В Динамо нужно все в корне менять. Не может быть, что двадцать лет во всем виноваты все, кроме президента клуба. Он явно не тянет.

Там полный бардак. Был виновен Хацкевич, теперь Михайличенко. В Динамо сейчас некому играть, кроме 3-4 игроков. Кто берет этих футболистов? Кто брал Соля и других игроков, которые явно не уровень Динамо? Это самая слабая команда в истории киевского Динамо. Кто ее сформировал?!

Предположим, придет Виктор Скрипник, он хороший тренер, доказал это работой с Зарей. Если Скрипнику дадут подписать хотя бы семь-восемь игроков хорошего уровня, а не что-то такое, что не так лежит или бегает по Европе и ищет, где бы еще заработать, он что-то сделает в Динамо.

Если же такого усиления не будет и он хочет "сгореть" – пусть идет, нет вопросов. На трех-четырех футболистах вся команда не может выехать, а президент клуба этого не понимает, потому что он – не футбольный человек", – цитирует Маркевича 1927.kiev.ua.

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