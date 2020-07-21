В Динамо объяснили, почему киевляне так быстро вернутся из отпуска

"После последнего матча чемпионата Украины с Колосом, который состоялся 19 июля, для динамовцев началась летний отпуск.

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На этот раз она будет недолгой, ведь совсем скоро начнется новый сезон с новыми вызовами и задачами. И время на отдых был во время карантина, который длился два с половиной месяца.

В этот раз отпуск для футболистов продлится 10 дней, и снова команда соберется вместе 30 июля. Подготовка к новому сезону будет проходить в Киеве, а именно – на загородной клубной базе Динамо в Конча-Заспе и продлится примерно три недели", – говорится в сообщении на официальном сайте киевлян.

Напомним, Динамо осталось без тренера после отставки Михайличенко, но должен начать собрании 30 июля с новым наставником.

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