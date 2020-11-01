"Коронавирус в Динамо: Шапаренко (ирония судьбы!), Караваев, Цитаишвили, Дуелунд, Белуце, Карас (помощник главного тренера), врачи.

Динамо подтвердило коронавирус у Бойко – в распоряжении Луческу остался только один голкипер

К счастью, у большинстве протекает бессимптомно (дай бог!), но когда они вернутся в строй – тот еще вопрос. Еще раз: здоровья! В первую команду срочно вызван Вивчаренко. Оно и понятно – левый защитник", – написал Франков в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне COVID-19 диагностировали у Дениса Бойко. Голкипер "бело-синих" стал третьим игроком первой команды Динамо с положительным тестом. Ранее болезнь диагностировали у Виталия Миколенко, Геория Бущана, а также тренера по физической подготовке.

Напомним, киевлянам уже в среду, 4 ноября, в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов предстоит сыграть выездной поединок против Барселоны, а через несколько дней, 8 ноября, противостоять Шахтеру в очередном туре украинской Премьер-лиги.

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