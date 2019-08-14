"В Динамо ничего не меняется уже 17 лет", – Ващук

Экс-защитник Динамо и сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал вылет киевлян от бельгийского Брюгге в квалификации Лиги чемпионов.

"Динамо не прошел, от этого и негатив. Не знаю, чем дышит сейчас Динамо. Непонятно, какие ставятся перед командой цели и задачи, чего команда хочет добиться. Характер? Суть не в характере. Динамо не играет без характера. В команду не попадают бесхарактерные люди.

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Я с ними не общался, поэтому не знаю, какие у руководителей клуба задачи. В клубе многое нужно поменять. То, что происходит в Динамо уже долгие годы, около 17 лет – ничего не меняется. Динамо как играло, так и играет", – рассказал Ващук в комментарии FootBoom.

Напомним, что Динамо вылетело из квалификации Лиги чемпионов, уступив Брюгге с общим счетом (3:4).

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