toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

"В Динамо ничего не меняется уже 17 лет", – Ващук

22:17 101 Читати українською
"В Динамо ничего не меняется уже 17 лет", – Ващук
Владислав Ващук / фото: ФК Динамо Киев

Экс-защитник Динамо и сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал вылет киевлян от бельгийского Брюгге в квалификации Лиги чемпионов.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

"Динамо не прошел, от этого и негатив. Не знаю, чем дышит сейчас Динамо. Непонятно, какие ставятся перед командой цели и задачи, чего команда хочет добиться. Характер? Суть не в характере. Динамо не играет без характера. В команду не попадают бесхарактерные люди.

Хацкевич официально уволен из Динамо – тренерский штаб также ушел в отставку

Я с ними не общался, поэтому не знаю, какие у руководителей клуба задачи. В клубе многое нужно поменять. То, что происходит в Динамо уже долгие годы, около 17 лет – ничего не меняется. Динамо как играло, так и играет", – рассказал Ващук в комментарии FootBoom.

Напомним, что Динамо вылетело из квалификации Лиги чемпионов, уступив Брюгге с общим счетом (3:4).

Динамо – Брюгге: браво за душевную игру, шок от провалов, убийственные замены – 6 голов и 2 удаления на прощание с ЛЧ

blog_ava
Ливерпуль – Челси: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА
21:55
4032
Теги
Владислав Ващук Владислав Ващук Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Динамо Киев - Брюгге
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
15
мин
Заря
20:00
ЦСКА София
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук