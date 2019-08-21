"В Динамо невыход в группу еврокубков приводит к изменениям", – Ребров сравнил вылет киевлян и Ференцвароша из ЛЧ

Наставник Ференцвароша Сергей Ребров поделился впечатлениями от работы в Венгрии, а также рассказал о ближайшую цель команды. .

Напомним, Ребров возглавил Ференцварош летом прошлого года. За это время украинский тренер привел команду к званию чемпиона Венгрии, но не сумел вывести "Фради" в групповой этап Лиги чемпионов. В третьем раунде квалификации подопечные Реброва уступили Динамо Загреб.

"Мне нравится здесь работать, нравится отношение людей, отношение болельщиков к команде. Стадион практически всегда заполнен. Атмосфера на матчах – фантастическая. У клуба хорошая база, много хороших полей. А самое главное – это то, что за прошедший год команда показала, что она прогрессирует: мы выиграли чемпионат, а сейчас боремся за выход в групповой этап Лиги Европы.

"Не думаю, что это было неправильным решением", – Ребров объяснил, почему покинул Динамо в 2017 году

Вылет от Динамо Загреб? Для нас важнее реакция руководства Ференцвароша, а здесь мы получили полную поддержку. Все понимают, что нашей команде было непросто пройти дальше в Лиге чемпионов, при этом сейчас у нас есть шанс попасть в групповой этап Лиги Европы.

Думаю, что сравнение с Динамо – некорректное. Ференцварош 25 лет не выступал в Лиге чемпионов! А киевское Динамо стремится там быть каждый сезон. И имеет на это право. Конечно, в ситуации с Ференцварошем все иначе – даже три квалификации Лиги чемпионов команда не проходила много лет.

Поставлена ли ​​задача выйти в групповой этап ЛЕ? Что значит задача? А если команда не выйдет в групповой этап? Что тогда? Со всеми разрывать контракты? Да, в киевском Динамо невыход в групповой стадии еврокубков почти неизбежно приводит к кардинальным кадровым изменениям. Но здесь все понимают, что мы нацелены на успех, работаем, стараемся, понимаем важность предстоящих матчей для болельщиков и отдадим все силы для выхода в групповой этап", – рассказал Ребров Dynamo.kiev.ua.

Наші за кордоном: Яремчук і Зубков ведуть за собою, Зінченко драматично перервав рекордну серію, топ-клас від Есеоли