Динамо просматривает сына известного болгарского экс-футболиста

Динамо может подписать 19-летнего болгарского футболиста Илиана Илиева.

На просмотр в киевский клуб прибыл болгарский атакующий хавбек Илиан Илиев-младший. Сын бывшего игрока Бенфики, Черно Моря и сборной Болгарии Илиана Илиева, сообщает 1927.kiev.ua.

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Заметим, что права на 19-летнего футболиста принадлежат португальской Академике, но за главную команду Илиев не сыграл ни одного матча. Ранее хавбек выступал за Черно Море.

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Кроме того, в активе Илиева 4 матча за юношескую сборную Болгарии U-18 и 1 поединок за команду до 20 лет. Результативными действиями атакующий полузащитник не отличался.