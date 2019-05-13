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Динамо просматривает сына известного болгарского экс-футболиста

13 мая 00:25 805 Читати українською
Динамо просматривает сына известного болгарского экс-футболиста
Илиан Илиев / Соцсети

Динамо может подписать 19-летнего болгарского футболиста Илиана Илиева.

На просмотр в киевский клуб прибыл болгарский атакующий хавбек Илиан Илиев-младший. Сын бывшего игрока Бенфики, Черно Моря и сборной Болгарии Илиана Илиева, сообщает 1927.kiev.ua.

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Заметим, что права на 19-летнего футболиста принадлежат португальской Академике, но за главную команду Илиев не сыграл ни одного матча. Ранее хавбек выступал за Черно Море.

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Кроме того, в активе Илиева 4 матча за юношескую сборную Болгарии U-18 и 1 поединок за команду до 20 лет. Результативными действиями атакующий полузащитник не отличался.

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