"В Динамо лишь несколько игроков соответствуют уровню команды": Федецкий дал неутешительный прогноз "бело-синим"

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поразмыслил о финальном распределении мест в турнирной таблице УПЛ.

"Кто займет второе место в чемпионате? Больше склоняюсь к луганской команде. Коллектив Виктора Скрипника выглядит прилично. Новый тренер с опытом немецкого футбола привнес свежую струю в Зарю.

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В Динамо на мой взгляд, лишь несколько игроков соответствуют уровню, на котором должна играть команда. Миколенко быстро прогрессирует. Думаю, он скоро поедет в Европу. Цыганкову тоже надо не пересидеть, чтобы потом быть востребованным в Европе. Еще выделю Сергея Сидорчука. Настоящий капитан, отдает себя полностью на поле. Шахтеру киевляне в таблице уступают закономерно. Но не стоит пока списывать со счетов и Александрию. Команда Шарана весной после возобновления чемпионата еще прибавит", – сказал Федецкий в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, после 23-х туров Заря занимает второе место в чемпионате Украины. Динамо, которое имеет одинаковое количество очков с луганским клубом, идет третьим.

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