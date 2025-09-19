Интервью Артема Кравца инсайдеру Игорю Бурбасу не осталось без внимания в столичном клубе.

“Футбольный клуб Динамо Киев завершил сотрудничество с Артемом Кравцом. Страница нашей общей истории перевернута навсегда.

Кравец утверждает, что Динамо требует от него и Хачериди компенсацию за Себальоса

В связи с этим клуб не считает целесообразным комментировать отдельные высказывания Артема. Желаем ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности", – цитирует пресс-службу киевского клуба Динамомания.

Напомним, что в интервью инсайдеру Игорю Бурбасу Артем Кравец рассказал о якобы коррупции в академии Динамо, больших проблемах с трансферами и других причинах своего ухода с должности советника президента клуба.

"Папа является для меня примером, но строю свою историю": Роман Саленко о Динамо, Заре и совете легендарного отца