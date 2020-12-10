Бразильский экс-защитник "бело-синих" Данило Силва, который еще в сентябре анонсировал, что повесит бутсы на гвоздь, сделал официальное заявление по этому поводу.

"Сегодня я официально заявляю, что ухожу из футбола. Это была мечта мальчика, ставшая реальностью! Я мечтал о том, чего мне удалось достичь с помощью Бога, упорства и приложенных усилий! Я никогда не сдавался, и Бог показал мне путь более тонкий, чем ушко иглы, но для меня это было уже намного больше, чем то, что я имел...

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В 2010 году киевское Динамо приобрело права на меня, и именно там я достиг пика своей профессиональной карьеры, поиграв в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Суперкубке Украины и чемпионате страны. Я – бразилец, который носил футболку Динамо 7 лет. Это клуб, который я люблю. Также я испытываю любовь к Украине и украинцам.

Я благодарю Бога и всех, кто помогал мне в этом пути (среди прочих Силва вспомнил президента Динамо Игоря Суркиса и экс-тренера киевлян Сергея Реброва – Футбол 24). Начинается новый цикл моей жизни, новые проекты", – написал бразилец на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, с 2010 по 2017 годы Силва защищал цвета киевского Динамо, в которое перешел из бразильского Интернасьоналя за 4 млн евро. С "бело-синими" он дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка страны и один Суперкубок. В общем, в составе украинской команды сыграл 219 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 20 результативных передач.

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