"Таланты еще надо реализовать. Для меня в этом номером один сейчас является Дмитрий Ризнык из Ворсклы. Он на протяжении многих игр в основном составе в течение года подтверждает свой талант. Об этом говорили, и видно, что парень готов его реализовывать. Скажу вот еще о чем . Когда мы начинаем сильно хвалить молодых вратарей, это может сыграть злую шутку. Был один человек (не буду называть его фамилию), который говорил об одном из голкиперов, что он суперклассный и является нашей надеждой. Но потом получилось не все так, как того хотелось бы. Что касается молодых вратарей, то с ними нужно осторожно, ведь можно и перехвалить.

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Разговоры о смене клуба Ризныком – очень возможный поворот событий. Причем, если бы ему пришлось делать выбор, то я не рекомендовал бы выбирать украинских грандов – ни Шахтер, ни Динамо. Лучше идти в один из европейских клубов и развиваться там. Потому что в одном из упомянутых наших его, как футболиста, "убьют", – заявил Худжамов в интервью ua-football.

Заметим, что Дмитрий Ризнык является воспитанником полтавской Ворсклы, с которой имеет действующее соглашение до лета 2024-го. В текущем сезоне у него восемь игр в чемпионате Украины, шесть пропущенных мячей, но четыре матча на ноль. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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