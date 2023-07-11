"Команда (Жирона) его не открыла, он просто топ-игрок. Витя показывает такую же стабильную, хорошую игру, как и в Динамо.

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Просто проблема в том, что в Динамо, например, когда Витя в одном сезоне забивал 15 мячей, а в следующем 14 – все говорят: "Цыганков сдулся". Просто это перестали ценить. 2 сезона "Витя легенда, топ-футболист", а потом просто так начинают писать: "Витя сдулся, уже не тот". А ты смотришь статистику, у него каждый сезон она растет. И сейчас в Жироне он показывает, что топ-футболист", – рассказал Миколенко в интервью YouTube-каналу Sportarena.

Напомним, Динамо продало защитника Эвертону за 23,5 млн евро, а вот с Цыганковым вышла другая история. Киевляне до последнего надеялись на продление контракта, но он отказался и перешел в Жирону за скромные 5 млн. Пресса утверждала, что Динамо по крайней мере удалось выбить хороший процент со следующей продажи Виктора.

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