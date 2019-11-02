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В Динамо будет работать аргентинский тренер, – СМИ

12:20 32 Читати українською
В Динамо будет работать аргентинский тренер, – СМИ
Гильермо Самсо / jefinited.co.jp

Аргентинский специалист Гильермо Самсо прибыл в Киев, чтобы начать сотрудничество с Динамо.

46-летний тренер встретился в столице Украины с послом Аргентины Еленой Летисией Тересой Микусински и рассказал ей о своих задачах в украинском клубе, информирует аргентинское издание Diario Jornada.

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По информации источника, Самсо будет работать координатором молодежных команд Динамо.

Отметим, что последним местом работы Самсо был японский клуб Джефф Юнайтед Тиба, в котором специалист работал с 2017-го по 2019-й год.

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