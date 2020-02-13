У Дани Алвеса похитили автомобиль, угрожая охранникам

Украина — 12 фев 589
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Динамо ответило на упреки насчет жалких зарплат игроков – столичный клуб обвинил популярное издание в преступлении
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Йовичевич: Против Динамо U-19 было труднее играть, чем против Шахтера U-19Лига чемпионов — 12 фев 121
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Динамо – Тобол: 3 пропущенных гола за тайм, не работающий состав, провал почти по всем статьям, искусный КанкаваУкраина — 12 фев 2847
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Динамо U-19 проиграло одноклубникам из Загреба в серии пенальти и вылетело из Юношеской лиги УЕФАЛига чемпионов — 12 фев 482
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Лунин получил приз как лучший игрок месяца – украинец об обещании, Реале, впечатляющем Овьедо и потерянном времениИспания — 12 фев 638