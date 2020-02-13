У Дани Алвеса похитили автомобиль, угрожая охранникам

Досадный инцидент произошел с экс-защитником Барселоны Дани Алвесом.

11 февраля ночью в одном из районов бразильского Сан-Паулу злоумышленник угнал автомобиль Дани Алвеса, сообщает Globo Esporte.

Зидан стал жертвой очередного ограбления

Вор пробрался на стоянку, где был припаркован автомобиль и, угрожая охранникам, похитил транспортное средство. Звездный игрок уже обратился с заявлением в полицию.

Напомним, летом Дани Алвес перебрался с ПСЖ в Сан-Паулу. 36-летний игрок сих пор является самым титулованным футболистом в мире.

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