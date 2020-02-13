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У Дани Алвеса похитили автомобиль, угрожая охранникам

06:00 67 Читати українською
У Дани Алвеса похитили автомобиль, угрожая охранникам
Дани Алвес / Фото ФК Ювентус

Досадный инцидент произошел с экс-защитником Барселоны Дани Алвесом.

11 февраля ночью в одном из районов бразильского Сан-Паулу злоумышленник угнал автомобиль Дани Алвеса, сообщает Globo Esporte.

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Вор пробрался на стоянку, где был припаркован автомобиль и, угрожая охранникам, похитил транспортное средство. Звездный игрок уже обратился с заявлением в полицию.

Напомним, летом Дани Алвес перебрался с ПСЖ в Сан-Паулу. 36-летний игрок сих пор является самым титулованным футболистом в мире.

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Теги
Мир Дани Алвес Дани Алвес Сан-Паулу Сан-Паулу
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