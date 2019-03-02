"В дальнейшем таких ошибок допускать нельзя", – Ройс опасается Баварии в чемпионской гонке Бундеслиги

Нападающий дортмундской Боруссии Марко Ройс прокомментировал поражение в матче 24-го тура чемпионата Германии с Аугсбургом (1: 2).

"Горькое поражение. Мы сами "привезли" себе голы. У нас было 3-4 хорошие возможности, но мы ими не воспользовались, а соперник при этом сумел забить.

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Нам было заранее понятно, что Аугсбург будет много двигаться и перемещаться по полю. При этом соперник компактно защищался в своей штрафной. Мы не сумели реализовать моменты.

В дальнейшем таких ошибок допускать нельзя. Сейчас разница между нами и Баварией заключается в том, что мюнхенцы набирают ход и не допускают индивидуальнихи ошибок", – цитирует Ройса официальный сайт дортмундской Боруссии.

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В данный момент Боруссия имеет в своем активе 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Однако Бавария уже сегодня имеет шанс догнать "шмелей".