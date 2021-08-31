"Новый тренер? Мы познакомились, хотя общались и до этого. Требования мы знаем, в футболе они всегда те же – выходить и побеждать. Мы работаем, чтобы выйти завтра на поле и победить. У нас были теоретические занятия, было две тренировки. С каждым днем ​​мы понимаем друг друга все лучше.

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Следующий матч станет для меня 100-м в национальной команде? Не знаю, проведу ли я сотый матч или нет, это знает главный тренер. Я буду готовиться. Я никогда не гнался за цифрами, 100 матчей – это не финальная точка, я не собираюсь останавливаться. Каждая игра за национальную сборную – как первая или последняя, ​​каждая по-своему эмоциональна. Я помню каждую встречу – и товарищескую, и официальную. Завтра будет очередной поединок – нужно выйти, отдать на поле все силы и, конечно, победить.

Искусственное покрытие газона в Казахстане? Искусственное покрытие отличается, наверное, мы и прилетели за два дня до поединка по этой причине. Вчера потренировались на искусственном поле, сегодня еще потренируемся. Думаю, завтра мы будем готовы играть на таком газоне. Поле, хотя и искусственное, но одинаковое для двух команд. Все в наших руках. Нужно не смотреть на поле, на то, что играем на выезде. Мы понимаем, насколько эта игра важна для нас, мы должны побеждать, выбора у нас нет.

Почему перешел на украинский язык? Я немного стеснялся разговаривать на украинском, общаюсь на нем с родителями, но он у нас не чистый. Я думал, что если буду употреблять слова-паразиты, то люди будут смеяться надо мной. Как-то я дал несколько интервью, люди сказали, что вроде ничего, хорошо разговариваю. Сегодня решил попробовать. Если всем нравится, буду общаться на украинском и в дальнейшем", – сказал Ярмоленко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч отбора к ЧМ-2022 Казахстан – Украина состоится 1 сентября, начало в 17:00.

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