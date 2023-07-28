"На сегодняшний день ничего подобного, что свидетельствовало бы о таком желании, я не слышал. Все легионеры, как и остальные наши футболисты, продолжают тренироваться и готовиться к старту чемпионата. Все идет по плану.

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Так и есть. Все бойцы на месте. Те легионеры, которые были в заявке Черноморца на конец прошлого сезона (кроме вратаря Дмитрия Непогодова, имеющего гражданство Казахстана) по-прежнему в команде. К ним этим летом добавилось еще двое", – сказал Анатолий Мисюра в комментарии изданию UA-Football.

Напомним, что в заявке Черноморца на сезон-2023/24 числятся пятеро иностранцев – бельгиец Зиги Бадибанга, португалец Гай Хадида, двое словенцев – Лука Гучек и Йон Шпорн, а также нигериец Самсон Иеде.

Черноморец стартует в новом сезоне УПЛ матчем против ЛНЗ. Матч в Черкассах состоится в воскресенье, 30 июля, в 15.00.

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