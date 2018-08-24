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В Черкассах установили рекорд по продолжительности футбольного матча, поединок продолжался сутки

21:09 31 Читати українською
В Черкассах установили рекорд по продолжительности футбольного матча, поединок продолжался сутки
В Черкассах установили рекорд по продолжительности футбольного матча

В Черкассах ко Дню Независимости решили установить уникальный рекорд.

На Центральном стадионе в Черкассах зарегистрировали новый рекорд Украины по самому длительному футбольного матчу. Рекорд зарегистрировали представители Национального Реестра Рекордов Украины, сообщает telegraf.

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Поединок продолжался 24 часа 1 минуту и завершился со счетом – 109:109. В матче приняли участие 1174 человека. Самому молодому участнику матча было 8 лет, самому старшему – 72 года.

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Теги
Рекорды Центральный (Черкасы)
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