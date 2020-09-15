В чемпионате Монголии появился самый старый футболист в мири – 54-летний ветеран не играл 24 года
Экзотический чемпионат подарил миру нового рекордсмена планеты.
В 15-м туре чемпионата Монголии произошло историческое событие. В матче между командами Сумида Гепро и Улан-Батор в составе хозяев сыграл 54-летний Хандсурен Оюнбилег.
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Ветеран вышел на поле на замену на 86-й минуте, однако не смог помочь своей команде вырвать ничью – Сумида Гепро проиграла со счетом 2:3.
Интересно, что возрастной футболист не играл с 1996 года, однако через 24 года принял решение вновь вернуться в большой футбол. Таким образом, Оюнбилег побил рекорд японского нападающего Йокогамы Кадзуйоси Миуры, которому в феврале исполнилось 53 года.
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